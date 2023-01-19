Мбаппе, Месси и Бензема. В FIFA 23 выбрали «Команду года»
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EA Sports представила «Команду года» в FIFA 23 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В список вошли футболисты, особенно проявившие себя за последние полгода. Они получат усиленные виртуальные версии в режиме Ultimate Team. Главной неожиданностью стало появление Джуда Беллингема — игрок получил рейтинг 95.
Фото: EA Sports
Лучшие футболисты года по версии FIFA 23
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 96
- Ашраф Хакими («ПСЖ») — 94
- Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — 94
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96
- Тео Эрнандес («Милан») — 94
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 97
- Лука Модрич («Реал» Мадрид) — 96
- Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 95
- Лионель Месси («ПСЖ») — 98
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
- Карим Бензема («Реал» Мадрид) — 97
Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team.
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