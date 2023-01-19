Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мбаппе, Месси и Бензема. В FIFA 23 выбрали «Команду года»

Мбаппе, Месси и Бензема. В FIFA 23 выбрали «Команду года»
Комментарии

EA Sports представила «Команду года» в FIFA 23 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В список вошли футболисты, особенно проявившие себя за последние полгода. Они получат усиленные виртуальные версии в режиме Ultimate Team. Главной неожиданностью стало появление Джуда Беллингема — игрок получил рейтинг 95.

Фото: EA Sports

Лучшие футболисты года по версии FIFA 23

  • Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 96
  • Ашраф Хакими («ПСЖ») — 94
  • Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — 94
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96
  • Тео Эрнандес («Милан») — 94
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 97
  • Лука Модрич («Реал» Мадрид) — 96
  • Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 95
  • Лионель Месси («ПСЖ») — 98
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
  • Карим Бензема («Реал» Мадрид) — 97

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023