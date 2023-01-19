Мбаппе, Месси и Бензема. В FIFA 23 выбрали «Команду года»

EA Sports представила «Команду года» в FIFA 23 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В список вошли футболисты, особенно проявившие себя за последние полгода. Они получат усиленные виртуальные версии в режиме Ultimate Team. Главной неожиданностью стало появление Джуда Беллингема — игрок получил рейтинг 95.

Фото: EA Sports

Лучшие футболисты года по версии FIFA 23

Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 96

(«Реал» Мадрид) — 96 Ашраф Хакими («ПСЖ») — 94

(«ПСЖ») — 94 Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — 94

(«Реал» Мадрид) — 94 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96

(«Ливерпуль») — 96 Тео Эрнандес («Милан») — 94

(«Милан») — 94 Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 97

(«Манчестер Сити») — 97 Лука Модрич («Реал» Мадрид) — 96

(«Реал» Мадрид) — 96 Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 95

(«Боруссия Дортмунд») — 95 Лионель Месси («ПСЖ») — 98

(«ПСЖ») — 98 Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97

(«ПСЖ») — 97 Карим Бензема («Реал» Мадрид) — 97

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке FIFA 23 Ultimate Team.