Увольнения продолжаются: Google сократит 12 тыс. сотрудников

Глава Google Сундай Пичаи опубликовал открытое письмо, в котором объявил о массовых сокращениях. В ближайшее время компания расстанется с 12 000 человек — это 8% от общего количества сотрудников корпорации.

В своём обращении Пичаи заявил, что за последние годы Google наняла множество сотрудников благодаря небывалому росту во времена COVID-19. Однако сейчас спрос пользователей стабилизировался и экономические реалии полностью изменились. Гендиректор отметил, что решение далось руководству с трудом, но для дальнейшего развития компании оно попросту необходимо.

Аналогичные увольнения ранее прошли в Microsoft, Amazon, Twitter и во многих других технологических корпорациях. Судя по всему, компании решили сократить расходы на фоне постепенного падения выручки после невероятно прибыльных пандемийных времён.