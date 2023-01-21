Джереми Реннер уже восстанавливается после несчастного случая. Он передаёт фанатам привет
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Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вовсю восстанавливается от травм, полученных в начале года в результате несчастного случая. Актёр в соцсетях поблагодарил фанатов за оказанную ему поддержку.
Я хочу поблагодарить всех за сообщения и заботу о моей семье и обо мне. Большая любовь и признательность всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и окрепнут, точно так же, как укрепляется любовь и связь с семьёй и друзьями.
Фото: «Твиттер»
Джереми Реннер в начале года попал в аварию, когда после рекордного снегопада начал расчищать снег на собственной снегоуборочной машине. В какой-то момент он вышел из транспорта, но, заметив, что тот начал съезжать по склону, попытался остановить его — так и попал под него, получив серьёзные травмы. Состояние называли очень тяжёлым, но стабильным.
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