Джереми Реннер уже восстанавливается после несчастного случая. Он передаёт фанатам привет

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вовсю восстанавливается от травм, полученных в начале года в результате несчастного случая. Актёр в соцсетях поблагодарил фанатов за оказанную ему поддержку.

Я хочу поблагодарить всех за сообщения и заботу о моей семье и обо мне. Большая любовь и признательность всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и окрепнут, точно так же, как укрепляется любовь и связь с семьёй и друзьями.

Фото: «Твиттер»

Джереми Реннер в начале года попал в аварию, когда после рекордного снегопада начал расчищать снег на собственной снегоуборочной машине. В какой-то момент он вышел из транспорта, но, заметив, что тот начал съезжать по склону, попытался остановить его — так и попал под него, получив серьёзные травмы. Состояние называли очень тяжёлым, но стабильным.