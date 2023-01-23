Стример Nix раскритиковал керри NAVI за привычку покупать «ветку на удачу» в каждой игре

Популярный стример и комментатор Александр Nix Левин прокомментировал традицию игрока Natus Vincere по Dota 2 держать в рюкзаке инвентаря предмет Iron Branch.

По его словам, Алик V-Tune Воробей зря переводит предмет в неактивное состояние и держит в инвентаре до конца игры.

Это шиза, причем вообще какого-то сумасшедшего уровня. Вот как он это объясняет? «Ветка на удачу». Какая удача? Ты два года проигрываешь всё, что только можно проиграть.



Если бы он побеждал, это можно было оправдать реально каким-то суеверием. Но нет, это так не работает. Он не похож на человека, который удачлив. В этом и прикол. Где удача-то? Может быть, эта ветка, наоборот, проклята.

Керри Natus Vincere в каждом официальном матче покупает Iron Branch (предмет стоимостью 50 золота, который также называют веткой), а затем предмет перекладывает в рюкзак — он считает, что это приносит удачу.

В сообществе V-Tune критикуют за эту привычку: в начале игры он имеет меньше здоровья, в других случаях у него не остаётся свободного места для более важных предметов.