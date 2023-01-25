Джеймс Ганн до конца месяца раскроет лишь часть своих планов на киновселенную DC

Джеймс Ганн в соцсетях заявил, что он с другом и коллегой Питером Сафраном в этом месяце не будет раскрывать планы развития киновселенной DC на 8–10 лет вперёд. Продюсеры расскажут лишь о «нескольких проектах из задуманной первой главы».
При этом точно не известно, расскажет ли Ганн что-то про ранее анонсированную перезагрузку «Супермена», а также о втором сезоне супергеройского шоу «Миротворец». Фанаты также хотят понять, что именно значит понятие «глава» в новой киновселенной DC. Возможно, так Джеймс обозначил этапы развития — наподобие фаз в фильмах Marvel.
Недавно Ганн сообщил, что у него с другом и коллегой Питером Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр, когда они курировали киновселенную DC. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это он сам и Сафран.
- 25 января 2023
-
15:29
-
15:25
-
15:20
-
14:48
-
14:46
-
14:45
-
14:24
-
14:10
-
14:02
-
13:52
-
13:36
-
13:06
-
13:02
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:32
-
11:20
-
11:16
-
10:38
-
10:01
-
09:34
- 24 января 2023
-
23:53
-
20:03
-
19:35
-
19:03
-
18:36
-
18:09
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
15:54
-
15:21