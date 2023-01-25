Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн до конца месяца раскроет лишь часть своих планов на киновселенную DC

Джеймс Ганн до конца месяца раскроет лишь часть своих планов на киновселенную DC
Комментарии

Джеймс Ганн в соцсетях заявил, что он с другом и коллегой Питером Сафраном в этом месяце не будет раскрывать планы развития киновселенной DC на 8–10 лет вперёд. Продюсеры расскажут лишь о «нескольких проектах из задуманной первой главы».

При этом точно не известно, расскажет ли Ганн что-то про ранее анонсированную перезагрузку «Супермена», а также о втором сезоне супергеройского шоу «Миротворец». Фанаты также хотят понять, что именно значит понятие «глава» в новой киновселенной DC. Возможно, так Джеймс обозначил этапы развития — наподобие фаз в фильмах Marvel.

Недавно Ганн сообщил, что у него с другом и коллегой Питером Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр, когда они курировали киновселенную DC. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это он сам и Сафран.

Новость по теме
Джеймс Ганн ещё не готов искать актёра для Супермена после Генри Кавилла
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023