«Очень странные дела» — самый популярный сериал 2022 года в США

Аналитики из маркетинговой компании Nielsen основываясь на своих данных заявили, что сериал «Очень странные дела» от Netflix стал самым популярным шоу 2022 года в США. В прошлом году американские зрители потратили на его просмотр 52 млрд минут — это рекорд постковидной эпохи. Но он так и не переплюнул «Офис», который в 2020-м, в самый разгар COVID-19, зрители «насмотрели» его на более чем 57,1 млрд минут.

Важно отметить, что четыре сезона «Очень странных дел» состоят из 34 серий, а в девять сезонов «Офиса» вошли 192 эпизода.

Топ-5 популярных оригинальных сериалов 2022 года в США (по данным Nielsen)

«Очень странные дела» (Netflix) — 52 млрд минут. «Озарк» (Netflix) — 31,3 млрд минут. «Уэнсдей» (Netflix) — 18,6 млрд минут. «Кобра Кай» (Netflix) — 16,7 млрд минут. «Бриджертоны» (Netflix) — 14 млрд минут.

В конце прошлого года Netflix сообщал, что «Уэнсдей» остался вторым самым популярным англоязычным сериалом платформы. Первенство удерживает четвёртый сезон мистическо-фантастического шоу «Очень странные дела». На него зрители онлайн-кинотеатра потратили 1,35 млрд часов. В этой статистике Netflix учитывает данные первых 28 дней с момента премьеры.