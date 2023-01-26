«Очень странные дела» — самый популярный сериал 2022 года в США

Аналитики из маркетинговой компании Nielsen основываясь на своих данных заявили, что сериал «Очень странные дела» от Netflix стал самым популярным шоу 2022 года в США. В прошлом году американские зрители потратили на его просмотр 52 млрд минут — это рекорд постковидной эпохи. Но он так и не переплюнул «Офис», который в 2020-м, в самый разгар COVID-19, зрители «насмотрели» его на более чем 57,1 млрд минут.
Важно отметить, что четыре сезона «Очень странных дел» состоят из 34 серий, а в девять сезонов «Офиса» вошли 192 эпизода.
Топ-5 популярных оригинальных сериалов 2022 года в США (по данным Nielsen)
- «Очень странные дела» (Netflix) — 52 млрд минут.
- «Озарк» (Netflix) — 31,3 млрд минут.
- «Уэнсдей» (Netflix) — 18,6 млрд минут.
- «Кобра Кай» (Netflix) — 16,7 млрд минут.
- «Бриджертоны» (Netflix) — 14 млрд минут.
В конце прошлого года Netflix сообщал, что «Уэнсдей» остался вторым самым популярным англоязычным сериалом платформы. Первенство удерживает четвёртый сезон мистическо-фантастического шоу «Очень странные дела». На него зрители онлайн-кинотеатра потратили 1,35 млрд часов. В этой статистике Netflix учитывает данные первых 28 дней с момента премьеры.
- 26 января 2023
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:14
-
21:53
-
21:27