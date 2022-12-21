«Уэнсдей» всё же не смог обойти «Очень странные дела» в топе Netflix
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Netflix поделилась статистикой своих популярных сериалов в период с 12 по 18 декабря, а также представила данные о самых топовых англоязычных шоу. На прошлой неделе первое место занял готический подростковый детектив «Уэнсдей» — за отчётный период проект насмотрели более 173 млн часов, а общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов.
Таким образом, «Уэнсдей» остался вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Первенство удерживает четвёртый сезон мистическо-фантастическое шоу «Очень странные дела». На него зрители онлайн-кинотеатра потратили 1,35 млрд часов. В этой статистике Netflix учитывает данные первых 28 дней с момента премьеры.
Топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix
- «Очень странные дела» (4-й сезон) — 1,35 млрд часов.
- «Уэнсдей» — 1,19 млрд часов.
- «Монстр: История Джеффри Дамера» — 856 млн часов.
- «Бриджертоны» (2-й сезон) — 656 млн часов.
- «Бриджертоны» (1-й сезон) — 625 млн часов.
- «Очень странные дела» (2-й сезон) — 582 млн часов.
- «Люцифер» (5-й сезон) — 569 млн часов.
- «Ведьмак» (1-й сезон) — 541 млн часов.
- «Изобретая Анну» — 511 млн часов.
- «13 причин почему» (2-й сезон) — 496 млн часов.
Самые популярные англоязычные шоу Netflix
Фото: Netflix
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