«Уэнсдей» всё же не смог обойти «Очень странные дела» в топе Netflix

Netflix поделилась статистикой своих популярных сериалов в период с 12 по 18 декабря, а также представила данные о самых топовых англоязычных шоу. На прошлой неделе первое место занял готический подростковый детектив «Уэнсдей» — за отчётный период проект насмотрели более 173 млн часов, а общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов.

Таким образом, «Уэнсдей» остался вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Первенство удерживает четвёртый сезон мистическо-фантастическое шоу «Очень странные дела». На него зрители онлайн-кинотеатра потратили 1,35 млрд часов. В этой статистике Netflix учитывает данные первых 28 дней с момента премьеры.

Топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix

«Очень странные дела» (4-й сезон) — 1,35 млрд часов. «Уэнсдей» — 1,19 млрд часов. «Монстр: История Джеффри Дамера» — 856 млн часов. «Бриджертоны» (2-й сезон) — 656 млн часов. «Бриджертоны» (1-й сезон) — 625 млн часов. «Очень странные дела» (2-й сезон) — 582 млн часов. «Люцифер» (5-й сезон) — 569 млн часов. «Ведьмак» (1-й сезон) — 541 млн часов. «Изобретая Анну» — 511 млн часов. «13 причин почему» (2-й сезон) — 496 млн часов.

Самые популярные англоязычные шоу Netflix Фото: Netflix