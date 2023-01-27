9,5 из 10: появилась первая оценка Hi-Fi Rush от критиков

На днях состоялся релиз Hi-Fi Rush от разработчиков The Evil Within. Игра уже получила массу положительных отзывов от аудитории, однако обзоров от критиков не было, поскольку тайтл вышел совсем недавно.

Первым изданием, выпустившим обзор Hi-Fi Rush, стало XboxEra. Журналист оценил версию игры для Xbox Series X на 95 баллов из 100. Он назвал игру безумно увлекательной и весёлой. Ещё критик отметил боевую систему и отличное техническое состояние проекта.

Hi-Fi Rush появилась из ниоткуда и сразила меня наповал. Это одна из моих любимых игр, может быть, из всех вышедших. Боевая система великолепна, история великолепна, а музыка здорово работает. Tango Gameworks создала один из моих любимых и лучших экшен-платформеров в истории.

XboxEra уже успело сделать и видеообзор проекта. С ним можно ознакомиться ниже и заодно посмотреть больше геймплейных кадров.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox. Также игра вышла в Game Pass.