«Это кайф». Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within вышла с 99% хороших отзывов

Прошедшей ночью на небольшой презентации Bethesda и Microsoft авторы The Evil Within выпустили игру Hi-Fi Rush. Она уже доступна в Game Pass для Xbox и на ПК. Кто бы мог подумать, но проект очень тепло приняли в Steam — у игры 99% положительных обзоров на основе 277 отзывов.

Примечательно, что рейтинг игры наверняка станет меньше с появлением большего количества отзывов от геймеров, но пока у тайтла высочайшие оценки.

Фото: Steam

Людям особенно сильно нравится динамичный геймплей, которые некоторые даже сравнивают с Devil May Cry. Также аудитории понравилась и стилистика. Многие в шутку отмечают, что ждали The Evil Within 3, но Hi-Fi Rush оказалась очень достойной.

Таблетка от скуки среди остальных, практически одинаковых игр.

Если вы фанат исполнять каждый бой на высочайший ранг, ценитель стильной рисовки и жанра ритм-игр — это идеальное лекарство.

Это чистый кайф.

Я пока что только на первой главе, но хочу донести до вас, что эта игра — просто нереальный балдёж. Миками словил очень нужный вайб Sunset Overdrive, замиксовал с ритмичной DMC и очень клёвой стилистикой, что отдаёт Jet Set Radio.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox. Ещё игра сразу же попала в Game Pass.