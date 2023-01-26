«Это кайф». Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within вышла с 99% хороших отзывов
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Прошедшей ночью на небольшой презентации Bethesda и Microsoft авторы The Evil Within выпустили игру Hi-Fi Rush. Она уже доступна в Game Pass для Xbox и на ПК. Кто бы мог подумать, но проект очень тепло приняли в Steam — у игры 99% положительных обзоров на основе 277 отзывов.
Примечательно, что рейтинг игры наверняка станет меньше с появлением большего количества отзывов от геймеров, но пока у тайтла высочайшие оценки.
Фото: Steam
Людям особенно сильно нравится динамичный геймплей, которые некоторые даже сравнивают с Devil May Cry. Также аудитории понравилась и стилистика. Многие в шутку отмечают, что ждали The Evil Within 3, но Hi-Fi Rush оказалась очень достойной.
Таблетка от скуки среди остальных, практически одинаковых игр.
Если вы фанат исполнять каждый бой на высочайший ранг, ценитель стильной рисовки и жанра ритм-игр — это идеальное лекарство.
Это чистый кайф.
Я пока что только на первой главе, но хочу донести до вас, что эта игра — просто нереальный балдёж. Миками словил очень нужный вайб Sunset Overdrive, замиксовал с ритмичной DMC и очень клёвой стилистикой, что отдаёт Jet Set Radio.
Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox. Ещё игра сразу же попала в Game Pass.
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