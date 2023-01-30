Слух: первое фото гигантской RTX 4090Ti с 48 ГБ видеопамяти

Издание VideoCardz опубликовало фото, на котором можно увидеть новую видеокарту от NVIDIA. Отмечается, что компания работает над RTX 4090 Ti или RTX Titan мощностью 800 Вт.

Примечательно, что на фото можно увидеть целых четыре слота. Судя по всему, видеокарта займёт очень много места в корпусе ПК. Более того, в устройстве будет 48 ГБ видеопамяти. В VideoCardz отмечают, что видеокарта в итоге может и не выйти, но NVIDIA как минимум работала над таким устройством.

Фото: VideoCardz

На двух фото ниже тоже можно увидеть RTX 4090 Ti или RTX Titan. Журналисты отметили, что явно виднеется золотистый дизайн кулера, который обычно использовался в линейке Titan.

Фото: VideoCardz

Фото: VideoCardz

Официально об этой видеокарте NVIDIA не говорила, но в ближайшее время это может измениться.