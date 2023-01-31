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Первый постер «Форсажа 10» анонсировал дебютный трейлер семейного боевика

Первый постер «Форсажа 10» анонсировал дебютный трейлер семейного боевика
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Universal представила первый постер десятого «Форсажа», на котором Вин Дизель в роли Доминика Торетто держит свой крестик с грустно опущенной головой. Там же указан слоган картины.

Начинается конец дороги.

«Форсаж 10» станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом станет «Форсаж 11». Предполагается, что оба фильма свяжет единый сюжет, но до сих пор эти сведения стопроцентно не подтвердились.

Вместе с этим стало известно, что трейлер десятого фильма покажут 10 февраля в 19:00 мск. Вин Дизель уже прокомментировал первый постер, отметив, что с нетерпением ждёт возможности поделиться кадрами и увидеть реакцию фанатов.

Мы почти дошли. Не могу дождаться, чтобы вы смогли попробовать то, что грядёт впереди…
«Форсаж 10»

«Форсаж 10»

Фото: Universal

«Форсаж 10» выходит 19 мая.

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