В Overwatch 2 вернут кредиты, улучшат прогрессию и геймплей
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Blizzard обещает вернуть в Overwatch 2 классические кредиты, на которые можно будет покупать эпические и легендарные скины. В начале каждого сезона игрокам будут начислять 1500 таких кредитов, остальные 500 можно будет заработать — они будут распределены на весь боевой пропуск.
Разработчики также переработают прогрессию. Благодаря обновлённой системе игроки смогут видеть, как развивается каждый отдельный боец. Ещё авторы изменят в Overwatch 2 рейтинговую и соревновательную системы. Ещё они обещают сделать так, чтобы бойцы на одинаковых ролях в разных командах не сильно отличались уровнем.
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Третий сезон Overwatch 2 стартует с 7 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
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