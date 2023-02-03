Capcom рассказала о создании врагов и новом монстре в ремейке Resident Evil 4

На канале издания Game Informer вышло видео, в котором арт-директор ремейка Resident Evil 4 Хирофуми Накаока рассказал о том, как Capcom придумала дизайн нового монстра для игры и перенесла оригинальных чудовищ.
По словам Накаока, монстр с головой быка по имени Брут был придуман на самом финальном этапе разработки. Создатели ремейка хотели, чтобы у игроков появился новый жуткий противник. Арт-директор подчеркнул, что это обычный человек с головой быка и большой кувалдой. Как раз очеловечивание делает Брута страшнее.
То же самое касается и человека с бензопилой Сальвадора— культового врага Леона из оригинальной Resident Evil 4. Авторы хотели изменить его внешний вид, чтобы сделать противника крупнее, но в итоге отказались от этого и оставили оригинальный облик. На артах ниже можно посмотреть на Сальвадора и Брута.
Фото: Game Informer
Фото: Game Informer
А ещё в интервью показали свежий геймплей с участием напарников — они будут помогать Леону в сражениях.
Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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