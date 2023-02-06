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HBO показала трейлер пятого эпизода сериала The Last of Us

HBO показала трейлер пятого эпизода сериала The Last of Us
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Сегодня состоялась премьера четвёртого эпизода сериала The Last of Us, а вместе с этим выпустила трейлер пятой серии. Она выйдет на два дня раньше запланированного — эпизод будет доступен к просмотру утром 11 февраля, а не 13.

В новом эпизоде Джоэл и Элли встретят Сэма и Генри — двух братьев, которые пытаются выжить. Между персонажами завяжутся хорошие отношения и они будут поддерживать друг друга. Кто проходил The Last of Us знают о судьбе братьев, но не исключено, что в шоу это изменят — как было с Биллом.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

The Last of Us — сериал, основанный на одноимённой игре. Шоу точно получит второй сезон, который адаптирует события второй части франшизы.

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