HBO показала трейлер пятого эпизода сериала The Last of Us
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Сегодня состоялась премьера четвёртого эпизода сериала The Last of Us, а вместе с этим выпустила трейлер пятой серии. Она выйдет на два дня раньше запланированного — эпизод будет доступен к просмотру утром 11 февраля, а не 13.
В новом эпизоде Джоэл и Элли встретят Сэма и Генри — двух братьев, которые пытаются выжить. Между персонажами завяжутся хорошие отношения и они будут поддерживать друг друга. Кто проходил The Last of Us знают о судьбе братьев, но не исключено, что в шоу это изменят — как было с Биллом.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
The Last of Us — сериал, основанный на одноимённой игре. Шоу точно получит второй сезон, который адаптирует события второй части франшизы.
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