Второй сезон «Вампиров средней полосы» великолепен. Это лучший российский сериал сейчас

Первый сезон «Вампиров средней полосы» стал сенсацией. Хорошо было всё: от сеттинга с проживающими в Смоленске кровопийцами до рекламы о журналистах на мистической сходке.
Высокие оценки, повышенное внимание зрителей, гениальная игра Стоянова — неудивительно, что шоу продлили. И не зря! Второй сезон доказал, что успех не случаен. Авторы ввели новых классных персонажей, показали вампиров из других регионов и раскрыли мифологию. Получилось круто, пусть и с лёгкими недостатками.
Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.
Где смотреть сериал «Вампиры средней полосы»?
Сериал изначально выходил только на Start, но после выхода второго сезона его можно смотреть ещё на Okko и «Кинопоиске».
Быть вампиром тяжело
Финал прошлого сезона изменил жизнь смоленских вампиров. Раны от смерти сородича ещё не зажили. Вредную беременную графиню посадили за решётку. Отношения с новым боссом Хранителей сразу не заладились. В общем, проблем много, и скоро появятся новые.
На могиле погибшего члена семьи
Фото: Start
Всё начинается в небольшом подмосковном посёлке, где случилась кровавая баня. Местность залита кровью, по земле разбросаны трупы, а в кустах валяется человеческая голова с острыми клыками.
С расследованием помогает парень вампирши Анны, но в первой же серии он нарывается на жуткую тварь и погибает. Теперь кровопийцы из Смоленска ищут виновных, а ключом к ответам становится маленькая девочка, которая видела трагедию.
Эта девочка полна сюрпризов
Фото: Start
История ни на секунду не сбавляет обороты, напряжение только растет. По городу рыскают новые сверхсильные вампиры. Анна горюет по мёртвому любимому и встречает давнего знакомого. Беременная графини меняется из-за ребёнка. У странной девочки явно много секретов. И это только часть сюжетных арок — все они развиваются и неплохо интригуют.
Взять хотя бы Хранителей. Константин старается быть жёстким, но теряет доверие подчинённых. К тому же он пользуется тайным знанием о вампирах, чтобы заработать и подняться по карьерной лестнице — потому и попадает в неприятности. Казалось бы, кому интересны беды обычных людей? Но на деле эта линия делает Хранителей понятными и интересными.
В этом сезоне Хранители сильно изменятся
Фото: Start
Конечно, минусы в истории тоже есть. Все они связаны с финальными сериями, где режиссёр куда-то торопился. События порой слишком сумбурные: становится непонятно, что вообще происходит. Впрочем, недостатки некритичные, на них закрываешь глаза.
Все играют хорошо, но Стоянов — гениально
В сериале крутые актёры. Все убедительно отыгрывают эмоции, удачно шутят и естественно разговаривают. Поэтому в мир «Вампиров средней полосы» веришь.
Не помешала даже замена актёров. В прошлом сезоне полицейскую Анну играла Екатерина Кузнецова, а теперь её сменила Анастасия Стежко. Дама так удачно вписалась в образ, что прошлую исполнительницу быстро забываешь.
Анастасия Стежко в роли Анны
Фото: Start
Похвалить хочется даже девочку Милу, которая видела убийства и прячется у вампиров. Дети часто переигрывают, но Ева Смирнова отлично справилась с ответственной ролью.
Что-то хорошее можно сказать про каждого персонажа. Графиня Ольга часто творит подлости, но ей всё равно симпатизируешь. Из вампира Клима получился необычный и харизматичный злодей. Кровопийца Агата напрягает своим безумием.
Смертоносная вампирша
Фото: Start
Хотя главная звезда шоу — Святослав Вернидубович в исполнении Юрия Стоянова. У древнего вампира великолепный образ. Он прожил около тысячи лет, но ведёт себя как обычный пенсионер. Удивляется высоким ценам, хватается за спину после резких движений, учит молодёжь уму-разуму и отменно шутит. Хотя в нужный момент дед Слава показывает зубы и напоминает о своей силе.
Каждое движение Стоянова выверено. Каждое слово уместно. Каждая эмоция сильна. В альтернативной вселенной, где организаторам международных премий не плевать на наши сериалы, актёр точно бы претендовал на «Эмми».
Очередной эпизод, где Стоянов зажигает
Фото: Start
Графика и экшен не удались
Главный минус сериала в визуальных эффектах и драках. Когда вампиры показывают способности или в кадр заходят мистические существа, хочется закрыть глаза. Понятно, что бюджет невелик, но в 2023-м такая графика попросту недопустима.
Над экшеном тоже не заморачивались. Пару раз персонажи сходятся в бою — и выглядит это ужасно. На вампирские прыжки, удары и прочую постановку страшно смотреть.
К счастью, графики и драк в «Вампирах средней полосы» мало, поэтому они не сильно портят впечатление. Но в следующем сезоне минусы стоит исправить.
Эта парочка попьёт немало крови
Фото: Start
«Вампиры средней полосы» хороши. Сюжетные арки классно проработали, сценарий интригует, за персонажами интересно следить. Сериал смотрится на одном дыхании. Поэтому ждём третий сезон!
Понравилось
- Много интригующих сюжетных линий
- Все актёры великолепны
- Стоянов заслуживает «Эмми»
Не понравилось
- Ужасные графика и драки.
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