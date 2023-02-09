Появилось расписание Фиджитал Игр на 9 февраля

Организаторы третьих Фиджитал Игр объявили расписание матчей на сегодняшний день. Напомним, Фиджитал Игры, которые совмещают традиционный спорт и киберспорт, проходят с 5 по 11 февраля в Казани.

Фото: ИГРЫ БУДУЩЕГО

Расписание Фиджитал Игр на сегодня

Warface + Лазертаг (полуфиналы)

С 11:00 мск — матч между командами Awinaw и Repulse

Далее — матч между Winstrike и MementoMori

CS:GO + Лазертаг (полуфиналы)

С 15:30 мск — матч между HOTU и 9 Pandas

Далее — матч между Websterz и WINDINGO

Фиджитал Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play. Информация о командах, дисциплинах и последние новости проекта доступны на сайте «Игры будущего».