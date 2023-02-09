Появилось расписание Фиджитал Игр на 9 февраля
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Организаторы третьих Фиджитал Игр объявили расписание матчей на сегодняшний день. Напомним, Фиджитал Игры, которые совмещают традиционный спорт и киберспорт, проходят с 5 по 11 февраля в Казани.
Фото: ИГРЫ БУДУЩЕГО
Расписание Фиджитал Игр на сегодня
Warface + Лазертаг (полуфиналы)
- С 11:00 мск — матч между командами Awinaw и Repulse
- Далее — матч между Winstrike и MementoMori
CS:GO + Лазертаг (полуфиналы)
- С 15:30 мск — матч между HOTU и 9 Pandas
- Далее — матч между Websterz и WINDINGO
Фиджитал Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно следить в хабе в VK Play. Информация о командах, дисциплинах и последние новости проекта доступны на сайте «Игры будущего».
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