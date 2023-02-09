«Чудовищная диверсия против детей»: актёр Дмитрий Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»

Российский актёр и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов раскритиковал нашумевшую ленту «Чебурашка». Он назвал успешную российскую картину чудовищной диверсией против детей, заявив, что в фильме нет положительных персонажей, сыгранных живыми актёрами.
По словам артиста, в картине есть то, что точно понравится взрослым, но отрицательно воздействует на мировоззрение, формирующееся у детей после просмотра.
Если авторы пишут 6+ — это всё-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме.
И мы смеёмся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой.
Певцов уверен, что эта картина — «отравленная конфета в красивой обёртке», а зритель этого не замечает. Он добавил, что в новом «Чебурашке» больше западного, чем отечественного.
Недавно кассовые сборы семейной ленты «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей. Чтобы пробить эту планку, фильму понадобилось чуть больше месяца — она вышла в прокат 1 января этого года.
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