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«Я разрушу твою семью». Вышел первый трейлер «Форсажа 10»

«Я разрушу твою семью». Вышел первый трейлер «Форсажа 10»
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Universal Pictures выпустила первый трейлер «Форсажа 10» — предпоследней части культовой серии боевиков. В четырёхминутном ролике авторы показали практически всю завязку сюжета будущей картины: некий Данте (Джейсон Момоа) хочет отомстить Доминику Торетто и его семье за ошибки прошлого, но герой сделает всё, чтобы защитить своих близких.

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures

В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих частей, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джордану Брюстер, Тайриза Гибсона и Сона Гана. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.

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