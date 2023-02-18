Valheim выйдет на консолях Xbox и в Game Pass в середине марта

Популярный выживач Valheim в эстетике скандинавских мифов выйдет в релиз на Xbox Series, Xbox One и в сервисе Game Pass 14 марта. Этой прекрасной новостью поделились издатель Embracer Group и студия Iron Gate AB.

Авторы также презентовали новый трейлер игры, записанный на консоли Xbox Series X. В ролике показали адаптированные под приставки различные элементы интерфейса и другие составляющие игры. Также известно, что викингский экшен будет поддерживать кроссплей между ПК, Xbox Series и Xbox One.

Геймплейный трейлер Valheim

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на ролик принадлежат Embracer Group.

Valheim вышла из раннего доступа в Steam 2 февраля 2021 года. В игре пользователи исследуют огромный открытый мир, строят и улучшают своё поселение и отбиваются от периодических набегов врагов.