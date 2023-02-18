Valheim выйдет на консолях Xbox и в Game Pass в середине марта

Популярный выживач Valheim в эстетике скандинавских мифов выйдет в релиз на Xbox Series, Xbox One и в сервисе Game Pass 14 марта. Этой прекрасной новостью поделились издатель Embracer Group и студия Iron Gate AB.
Авторы также презентовали новый трейлер игры, записанный на консоли Xbox Series X. В ролике показали адаптированные под приставки различные элементы интерфейса и другие составляющие игры. Также известно, что викингский экшен будет поддерживать кроссплей между ПК, Xbox Series и Xbox One.
Геймплейный трейлер Valheim
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на ролик принадлежат Embracer Group.
Valheim вышла из раннего доступа в Steam 2 февраля 2021 года. В игре пользователи исследуют огромный открытый мир, строят и улучшают своё поселение и отбиваются от периодических набегов врагов.
- 18 февраля 2023
-
15:23
-
14:43
-
14:41
-
14:24
-
14:06
-
13:33
-
13:01
-
12:28
- 17 февраля 2023
-
22:40
-
22:26
-
21:44
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:43
-
20:25
-
19:46
-
19:15
-
18:47
-
18:02
-
17:30
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:36
-
16:10
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:02
-
14:55
-
14:35
-
14:02
-
13:56
-
13:30