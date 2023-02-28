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Cyberpunk 2077 полностью оптимизировали под Steam Deck

Cyberpunk 2077 полностью оптимизировали под Steam Deck
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CD Projekt RED объявила, что отныне Cyberpunk 2077 полностью поддерживает Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Не можете насытиться Найт-Сити? Хотели бы вы взять его с собой, куда бы вы ни пошли? Что ж, теперь вы можете это сделать, потому что Cyberpunk 2077 отныне полностью совместима со Steam Deck!

На момент публикации заметки в Сети пока нет тестов оптимизированной версии Cyberpunk 2077, однако они наверняка не заставят себя ждать.

Помимо фантастического экшена, для Steam Deck также оптимизированы и другие игры CD Projekt RED: «Ведьмак 3: Дикая Охота» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

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