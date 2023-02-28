Cyberpunk 2077 полностью оптимизировали под Steam Deck

CD Projekt RED объявила, что отныне Cyberpunk 2077 полностью поддерживает Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем со стабильной частотой кадров и адаптированными шрифтами под небольшой размер устройства.

Не можете насытиться Найт-Сити? Хотели бы вы взять его с собой, куда бы вы ни пошли? Что ж, теперь вы можете это сделать, потому что Cyberpunk 2077 отныне полностью совместима со Steam Deck!

На момент публикации заметки в Сети пока нет тестов оптимизированной версии Cyberpunk 2077, однако они наверняка не заставят себя ждать.

Помимо фантастического экшена, для Steam Deck также оптимизированы и другие игры CD Projekt RED: «Ведьмак 3: Дикая Охота» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».