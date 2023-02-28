На мейджоре по Dota 2 огромные задержки — за пять часов провели только две игры
Поделиться
Организаторы глобального турнира Lima Major 2023 по Dota 2 не могут решить технические проблемы, которые возникли на «Арене 1» в первый день стадии плей-офф.
Первый матч основного этапа между Gaimin Gladiators и Team Aster начался с двухчасовой задержкой. Команды сыграли довольно быстро, две игры по 30 минут и чуть сократили отставание в расписании, однако затем проблемы вернулись.
Dota 2. The Lima Major 2023. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 февраля 2023, вторник. 18:10 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
Team Aster
Так, участники второй серии игрового дня поднялись на сцену ещё около часа назад, но до сих пор не приступили к драфту. А уже в 0:00 по мск должен стартовать третий матч между российской Team Spirit и Shopify Rebellion.
Lima Major 2023 — первый глобальный чемпионат по Dota 2, который проходит в Южной Америке. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:48
-
22:33
-
22:10
-
21:05
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
Партнерский контент