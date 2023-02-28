На мейджоре по Dota 2 огромные задержки — за пять часов провели только две игры

Организаторы глобального турнира Lima Major 2023 по Dota 2 не могут решить технические проблемы, которые возникли на «Арене 1» в первый день стадии плей-офф.

Первый матч основного этапа между Gaimin Gladiators и Team Aster начался с двухчасовой задержкой. Команды сыграли довольно быстро, две игры по 30 минут и чуть сократили отставание в расписании, однако затем проблемы вернулись.

Так, участники второй серии игрового дня поднялись на сцену ещё около часа назад, но до сих пор не приступили к драфту. А уже в 0:00 по мск должен стартовать третий матч между российской Team Spirit и Shopify Rebellion.

Lima Major 2023 — первый глобальный чемпионат по Dota 2, который проходит в Южной Америке. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.