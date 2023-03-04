Ушла эпоха: завершились съёмки финала сериала «Флэш»

Супергеройский сериал «Флэш» завершится 3 мая выходом финальной серии. После этого проект закроют. Последний эпизод уже отсняли.

«Флэш» стартовал в 2014 году и поддерживал интерес аудитории до самого финала. Это единственное шоу из вселенной «Стрелы», которое продержалось в эфире девять лет. Звезда сериала Брэндон Макнайт поделился в соцсетях фотографией «торта последнего дня», который испекли, чтобы отметить завершение сериальной саги о высокоскоростном супергерое.

Фото: Соцсети Брэндона Макнайта

Многие фанаты «Флэша» в соцсетях отдают дань уважения сериалу. Один из поклонников написал, что шоу в последние годы было сложно назвать идеальным, но оно всегда было рядом и помогало пережить любые трудности.

«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. У шоу много фанатов — Флэш в исполнении Гастина нравится им куда больше, чем когда его играл скандальный Эзра Миллер в фильмах DC.