Это чудо: в Roblox сделали свою Call of Duty

В Roblox вышел онлайн-шутер Frontlines, который выглядит и играется почти как Call of Duty. Это настоящее чудо, потому что на платформе обычно выходят проекты с примитивной графикой и простым геймплеем, которые предназначены для детей.

Геймплей Roblox Frontlines

Видео доступно на YouTube-канале jackfrags. Права на видео принадлежат Roblox.

В Roblox Frontlines есть два режима — Team Deathmatch и Capture The Flag. Также отмечается, что в шутере можно настраивать любое оружие, ещё в нём есть механики из современных боевиков — вроде тактического спринта и стрельбы во время скольжения.

Как начать играть в Frontlines в Roblox

Перейдите на Roblox.com и зарегистрируйте учётную запись.

Затем введите Fronlines в поле поиска, далее поисковик выдаст ссылку на игру, нужно на неё кликнуть.

Подождите, пока Roblox загрузит все необходимые файлы (это займёт примерно 10 секунд).

Frontlines появится как отдельное приложение. Переходите в него и играете.

Судя по отзывам, Roblox Frontlines вышел приличным шутером, учитывая, что он создан энтузиастами на игровой платформе, где основная аудитория — это дети и подростки.

По данным известного журналиста и инсайдера Тома Хендерсона, Call of Duty 2024 под кодовым названием Cerberus выйдет не только на новых платформах, но и на прошлом поколении консолей — на PS4 и Xbox One.