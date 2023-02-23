Слух: Call of Duty 2024 выйдет на устаревших PS4 и Xbox One

По данным известного журналиста и инсайдера Тома Хендерсона, Call of Duty 2024 под кодовым названием Cerberus выйдет не только на новых платформах, но и на прошлом поколении консолей — на PS4 и Xbox One.
Источники Хендерсона нашли упоминание прошлого поколения консолей в связанных с игрой документах. Кроме того, уже известно, что новые боевики цикла Call of Duty теперь создаются на одном движке — это значит, что они будут гораздо лучше поддаваться оптимизации и портированию на самые разные платформы.
Инсайдер ранее заявил, что в этом году состоится премиум-релиз Call of Duty, но какой-то конкретики пока нет. Ранее появилась информация, что Infinity Ward выпустит спин-офф Call of Duty про «Гоуста» из Modern Warfare 2.
А президент Microsoft Брэд Смит на днях в социальных сетях сообщил, что Microsoft подписала с Nintendo контракт на десять лет. Он обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли.
Примечательно, что контракт уже подписан, однако сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не завершена. Вероятно, контракт решили подписать, чтобы указать на серьёзность намерений касательно выпуска Call of Duty на Nintendo. Ранее это лишь активно обсуждали.
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