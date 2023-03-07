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«Это будет жёсткий мидер или керри». Аналитик sQreen оценил нового героя Muerta в Dota 2

Российский киберспортсмен и аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш прокомментировал изменения в Dota 2 после выхода патча 7.32e.

Он высказал мнение, что игровая мета не слишком поменяется, поскольку нововведения слишком незначительны — придётся ждать патча 7.33.

Мета, скорее всего, останется по большей части такая же. Не совсем понимаю рациональности выпускать буквенный патч спустя полгода после The International, когда все ждали цифровой, ну да ладно. Возможно, боялись испортить сильно основной баланс героев, поэтому дождались IceFrog, чтоб он этим занялся — но, видимо, пока что не успел.

Халед также предположил, что в киберспортивных матчах Lina и Treant Protector станут более ситуативными, при этом Broodmother и Nature's Prophet останутся в топе по популярности.

Специалист также оценил возможности нового персонажа Muerta.

Думаю, за счёт третьего скилла и ульта это будет жёсткий мидер или керри. Пока не понерфят, можно играть на всех ролях, но самое эффективное — это кор, ибо потенциал от атак очень большой.

Патч 7.32е с Муэртой и рядом балансных изменений в Dota 2 вышел ночью с 6 на 7 марта.