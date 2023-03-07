В Dota 2 вышел патч 7.32e — в игру добавили нового героя Muerta

Ночью с 6 по 7 марта Valve выпустила большое балансное обновление 7.32e для Dota 2. Как и ожидалось, разработчики ввели в игру нового персонажа Muerta, анонсированного на The International 2022.
Судя по всему, это будет керри-герой дальнего боя. Все способности наносят урон, ультимейт Муэрты же переносит физические атаки в магические.
Фото: Valve
Помимо этого, авторы «Доты» изменили характеристики ряда героев и предметов, а также различные бонусы от Aghanim's Shard и Scepter.
Также была незначительно переработана общая механика игры: в начале матча на крипов-магов больше нельзя применить способности Enigma или Doom, а число дополнительных целей атаки башен при укреплении строений увеличено с четырёх до пяти.
Ознакомиться со всеми изменениями патча 7.32e для Dota 2 можно на официальном сайте игры.
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