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Илон Маск слышал много хорошего про Atomic Heart

Илон Маск слышал много хорошего про Atomic Heart
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В одном из обсуждений современных видеоигр в «Твиттере» миллиардер Илон Маск поинтересовался ретрофутуристическим экшеном Atomic Heart. Он отметил, что слышал об игре исключительно положительные мнения. Кроме того, Маск заявил, что ремейк Dead Space «хорош».

Ремейк Dead Space хорош. Слышал хорошие отзывы и об Atomic Heart.

Пользователи «Твиттера» напомнили Илону, что дебютная игра Mundfish доступна бесплатно в сервисе Game Pass.

Недавно стало известно, что Маск планирует построить собственный город, в котором будут жить сотрудники SpaceX, Tesla и Boring Company. Они смогут приобрести или арендовать жильё по ценам ниже рыночных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

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