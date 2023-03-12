Для Cyberpunk 2077 вышел мод с текстурами высокого качества

Известный создатель графических модов Halk Hogan, известный по улучшению качества текстур для «Ведьмака 3», выпустил аналогичную модификацию для Cyberpunk 2077. К выходу мода автор выпустил релизный трейлер своего проекта, в котором можно оценить проделанную работу.

Видео доступно на YouTube-канале Halk Hogan. Права на видео принадлежат Halk Hogan.

Как отмечает Halk Hogan, текстуры высокого качества почти никак не влияют на производительность Cyberpunk 2077. Однако он всё же разделил свою модификацию на две части:

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project Ultra Quality — рекомендуется для разрешений 2К и 4К. Для корректной работы понадобится запас в 800 МБ видеопамяти.

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project Balanced — рекомендуется для разрешения 1080р и видеокарт с меньшим объёмом видеопамяти.

Скачать Cyberpunk 2077 HD Reworked Project можно на сайте Nexus Mods. Для работы модификации загруженные файлы достаточно переместить в папку с игрой.