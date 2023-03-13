Видео: Леди Гага бежит на помощь упавшему фотографу на «Оскаре-2023»

В Сети распространилось видео с достойным поступком американской исполнительницы Леди Гаги во время вчерашней церемонии вручения премий «Оскар-2023».
Певица проходила по ковровой дорожке и чуть не столкнулась с фотографом — тот споткнулся и упал. Как только Lady Gaga заметила это, она подбежала к мужчине, чтобы удостовериться, что с ним всё в порядке.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Pop Base.
В комментариях пользователи с восторгом отреагировали на реакцию певицы — её называют «героем» и «королевой», а также «мисс США».
95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» прошла в ночь с 12 на 13 марта. Больше всего наград получил фильм «Всё везде и сразу» — сразу семь статуэток.
- 13 марта 2023
-
18:31
-
18:24
-
18:13
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:33
-
17:31
-
17:11
-
17:03
-
16:54
-
16:42
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
15:34
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:54
-
12:45
-
12:33
-
12:08
-
11:28
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
08:57
-
08:33
-
06:59
-
06:39