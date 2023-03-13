Видео: Леди Гага бежит на помощь упавшему фотографу на «Оскаре-2023»

В Сети распространилось видео с достойным поступком американской исполнительницы Леди Гаги во время вчерашней церемонии вручения премий «Оскар-2023».

Певица проходила по ковровой дорожке и чуть не столкнулась с фотографом — тот споткнулся и упал. Как только Lady Gaga заметила это, она подбежала к мужчине, чтобы удостовериться, что с ним всё в порядке.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Pop Base.

В комментариях пользователи с восторгом отреагировали на реакцию певицы — её называют «героем» и «королевой», а также «мисс США».

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» прошла в ночь с 12 на 13 марта. Больше всего наград получил фильм «Всё везде и сразу» — сразу семь статуэток.