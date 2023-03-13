Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2023»

В ночь на 13 марта прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году его вёл комик Джимми Киммел, а статуэтки вручали голливудские звёзды, включая Харрисона Форда, Джессики Честейн и других популярных актёров.

Триумфаторы «Оскара-2023»

«Всё везде и сразу» — 7 статуэток

Лучший фильм

Лучшая женская роль

Лучший режиссёр

Лучший монтаж

Лучший оригинальный сценарий

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

«На Западном фронте без перемен» — 4 статуэтки

Лучшая операторская работа

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший дизайн

Лучший саундтрек

«Кит» — 2 статуэтки

Лучший грим и причёски

Лучшая мужская роль

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» получила приз за лучшие костюмы, «Аватар: Путь воды» — за лучшие визуальные эффекты, «Топ Ган: Мэверик» — за лучший звук, а «RRR: Рядом ревёт революция» — за лучшую песню.

С остальными победителями можно ознакомиться в нашей отдельной статье.