Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2023»
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В ночь на 13 марта прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году его вёл комик Джимми Киммел, а статуэтки вручали голливудские звёзды, включая Харрисона Форда, Джессики Честейн и других популярных актёров.
Триумфаторы «Оскара-2023»
«Всё везде и сразу» — 7 статуэток
- Лучший фильм
- Лучшая женская роль
- Лучший режиссёр
- Лучший монтаж
- Лучший оригинальный сценарий
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучшая мужская роль второго плана
«На Западном фронте без перемен» — 4 статуэтки
- Лучшая операторская работа
- Лучший фильм на иностранном языке
- Лучший дизайн
- Лучший саундтрек
«Кит» — 2 статуэтки
- Лучший грим и причёски
- Лучшая мужская роль
«Чёрная пантера: Ваканда навеки» получила приз за лучшие костюмы, «Аватар: Путь воды» — за лучшие визуальные эффекты, «Топ Ган: Мэверик» — за лучший звук, а «RRR: Рядом ревёт революция» — за лучшую песню.
С остальными победителями можно ознакомиться в нашей отдельной статье.
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