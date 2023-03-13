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Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2023»

Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2023»
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В ночь на 13 марта прошла 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году его вёл комик Джимми Киммел, а статуэтки вручали голливудские звёзды, включая Харрисона Форда, Джессики Честейн и других популярных актёров.

Триумфаторы «Оскара-2023»

«Всё везде и сразу» — 7 статуэток

  • Лучший фильм
  • Лучшая женская роль
  • Лучший режиссёр
  • Лучший монтаж
  • Лучший оригинальный сценарий
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Лучшая мужская роль второго плана

«На Западном фронте без перемен» — 4 статуэтки

  • Лучшая операторская работа
  • Лучший фильм на иностранном языке
  • Лучший дизайн
  • Лучший саундтрек

«Кит» — 2 статуэтки

  • Лучший грим и причёски
  • Лучшая мужская роль

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» получила приз за лучшие костюмы, «Аватар: Путь воды» — за лучшие визуальные эффекты, «Топ Ган: Мэверик» — за лучший звук, а «RRR: Рядом ревёт революция» — за лучшую песню.

С остальными победителями можно ознакомиться в нашей отдельной статье.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
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