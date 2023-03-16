Microsoft представила Copilot — функцию для работы в Office, Excel и других программах

Microsoft опубликовала ролик, в котором показала работу Copilot в сервисах 365 — новой функции с поддержкой ИИ. Так называемый «второй пилот» уже тестируют около 20 клиентов по всему миру, и в ближайшие месяцы их число будет только расти.
Видео доступно на YouTube-канале Microsoft 365. Права на видео принадлежат Microsoft.
Copilot призван улучшить работу в сервисах Microsoft. Например, в Office «пилот» может написать текст на основе выбранного материала, обобщить его и отредактировать. В Excel ИИ способен подсказать ту или иную формулу на основе обыкновенной просьбы пользователя, а в PowerPoint — создавать целые презентации на основе уже готовых материалов с пожеланиями пользователя.
Copilot также упрощает работу в Business Chat, Outlook и других сервисах Microsoft. Когда именно «вторым пилотом» смогут воспользоваться обычные пользователи, пока неизвестно. Больше об этой функции компания расскажет в ближайшие месяцы.
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