Для WIndows 11 вышло обновление с чат-ботом Bing и улучшенным Блокнотом

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11, добавляющее полезные функции в новейшую операционную систему. Главные изменения компания показала в отдельном ролике.
Видео доступно на YouTube-канале Microsoft. Права на видео принадлежат Microsoft
Так, в свежем апдейте на панели задач появился чат-бот Bing, который может отвечать на вопросы пользователя и публиковать выдержки из статей по тому или иному запросу. Пока что функционал доступен не во всех регионах, однако со временем его планируют добавить в том числе и в России.
Новый Bing
Фото: Microsoft
Среди других важных нововведений: поддержка вкладок в Блокноте, обновленная панель виджетов, возможность записи видео с экрана с помощью инструмента Ножницы, а также прямая связь ПК с iPhone. Со всеми нововведениями обновления можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.
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