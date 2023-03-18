Белла Рэмзи раскрыла примерную дату выхода второго сезона The Last of Us

Актриса Белла Рэмзи недавно стала гостем «Шоу Джонатана Росса». В беседе в ведущим девушка рассказала, когда примерно ждать выхода второго сезона сериала The Last of Us. Она уверена, что продолжение постапокалиптической драмы начнут снимать в этом году, или в начале 2024-го.
По её мнению, сама премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года, а может в 2025-м.
Я думаю, что мы, вероятно, будем снимать в конце этого года, или в начале следующего. Скорее всего, премьера состоится в конце 2024 года или в начале 2025-го.
Финал первого сезона The Last of Us вышел 12 марта. Известно, что исполнительный продюсер шоу Крэйг Мэйзин уже пишет сценарий продолжения.
Педро Паскаль, который исполнил роль Джоэла в сериале The Last of Us, опубликовал несколько любопытных фото со съёмок шоу. На них есть члены съёмочной команды, а также исполнительница роли дочери Джоэла Нико Паркер и Белла Рамзи, которая играет Элли. На изображениях присутствуют и щелкуны, и актриса Эшли Джонсон, которая играла Элли в оригинальной игре.
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