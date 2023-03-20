Microsoft хочет открыть магазин игр Xbox для смартфонов в 2024 году
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В октябре прошлого года стало известно о том, что Microsoft хочет сделать конкурента App Store и Google Play — мобильный магазин Xbox. Информации о дате запуска магазина не было, однако недавно данные всё же появились.
Во время интервью с изданием Financial Times глава Xbox Фил Спенсер подчеркнул, что запустить магазин могут уже в 2024 году. Конечно, если сделку Microsoft и Activision Blizzard всё же одобрят.
Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент как от нас, так и от наших сторонних партнеров на любом экране, на котором кто-либо захочет играть.
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По словам Спенсера, открытие подобного магазина раньше не представлялось возможным из-за ограничений со стороны Apple и Google. В марте 2024-го компании будут обязаны разрешить другим разработчикам открывать собственные магазины.
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