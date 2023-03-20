Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft хочет открыть магазин игр Xbox на iOS и Android в 2024 году

Microsoft хочет открыть магазин игр Xbox для смартфонов в 2024 году
Комментарии

В октябре прошлого года стало известно о том, что Microsoft хочет сделать конкурента App Store и Google Play — мобильный магазин Xbox. Информации о дате запуска магазина не было, однако недавно данные всё же появились.

Во время интервью с изданием Financial Times глава Xbox Фил Спенсер подчеркнул, что запустить магазин могут уже в 2024 году. Конечно, если сделку Microsoft и Activision Blizzard всё же одобрят.

Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент как от нас, так и от наших сторонних партнеров на любом экране, на котором кто-либо захочет играть.
Новость по теме
«Я хочу заблокировать ваше слияние». Глава PlayStation — о сделке Microsoft и Activision

По словам Спенсера, открытие подобного магазина раньше не представлялось возможным из-за ограничений со стороны Apple и Google. В марте 2024-го компании будут обязаны разрешить другим разработчикам открывать собственные магазины.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023