«Я хочу заблокировать ваше слияние». Глава PlayStation — о сделке Microsoft и Activision

Исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви поделилась словами главы PlayStation Джима Райана на вопрос о сделке ActiBlizz и Microsoft.

По её словам, во время закрытой встречи с регуляторами Евросоюза Райан отметил, что ему не нужна сделка по Call of Duty, он хочет просто заблокировать слияние.

Фото: Twitter

Я не хочу получать новую сделку по Call of Duty. Я просто хочу заблокировать ваше слияние.

Лулу Ченг Месерви подчеркнула, что Microsoft предложила Sony очень выгодную сделку, связанную с Call of Duty, однако Джим Райан отказывается идти навстречу — он твёрдо намерен сделать так, чтобы поглощение не состоялось.

Сама Sony, кстати, не собирается в ответ на сделку Microsoft покупать какую-либо крупную компанию. Об этом заявил известный журналист Джейсон Шрайер.