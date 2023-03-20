Создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский посетил офис создателей игр The Witcher

Создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский лично посетил студию CD Projekt RED, разработчиков игр про Геральта из Ривии. Как рассказал ведущий дизайнер квестов Филипп Вебер, писатель поделился с командой своей мудростью и дал ей несколько советов. О чём конкретно разговаривали авторы, точно неизвестно, однако наверняка речь шла о «Ведьмаке».

Судя по опубликованным фотографиям, Сапковский побывал в столовой CD Projekt, оставил автограф на картине с собственным изображением, а также подписал несколько экземпляров собственных книжных произведений. Кроме того, автор также посетил помещение для захвата движений.

Разработчики поблагодарили писателя за визит и заявили, что с нетерпением ждут их будущей встречи.

Фото

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED