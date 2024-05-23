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Larian боялась, что никогда не закончит разработку Baldur's Gate 3 из-за масштабов игры

Larian боялась, что никогда не закончит разработку Baldur's Gate 3 из-за масштабов игры
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Недавно глава Larian Studios Свен Винке посетил конференцию Digital Dragons и рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда во время разработки Baldur's Gate 3.

По словам Винке, команда очень сильно боялась не закончить разработку игры в принципе, поскольку она была слишком масштабной. Много проблем возникло и с катсценами

Был момент, когда мы посмотрели на игру и сказали: «Мы никогда не закончим её. Конца просто нет. В один момент мы просто сказали: «Нет, игре нужно всё запланированное, поэтому мы собираемся это сделать». Нам пришлось взять небольшую передышку, чтобы точно всё завершить.

Baldur's Gate 3 стала хитом 2023 года и забрала «Игру года» на The Game Awards. Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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