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Кинокритик считает Сергея Безрукова идеального кандидата на роль Владимира Жириновского

Кинокритик считает Сергея Безрукова идеального кандидата на роль Владимира Жириновского
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Помимо фильма про бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в работе также находится и шоу про политика, которое решили сделать, поскольку не смогли уместить всё в одну картину.

Актёра, который сыграет Жириновского, ещё не назвали. По мнению кинокритика Александра Шпагина, идеальным кандидатом он видит Сергея Безруков, поскольку тот «идеально озвучивал его в „Куклах“.

Очень любопытно, кто будет его играть. На месте Жириновского сложно кого-то представить. Он не просто политик, он Жириновский! Он такой один. Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в «Куклах». Жириновского Безруков ещё не играл.

При этом Шпагин заявил, что пока никому не понятно, как именно нужно сыграть политика.

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