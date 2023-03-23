Авторы Valheim показали новый биом и рассказали о будущих обновлениях выживача

Разработчики из студии Iron Gate поделились деталями будущих обновлений выживача Valheim. В первую очередь речь зашла о крупном апдейте — «Пепловые земли». Это большое расширение с одноимённым биомом, в котором будут новые враги, ресурсы, рецепты и многое другое. Авторы намекнули и на ивент «Время крепостей!» — судя по всему, это будет некая череда испытаний с достойными наградами.
Куда ближе к релизу находится апдейт «Задание Хильдир» — он добавит в игру лагерь Хильдир и связанные с ней задания. Кроме того, пользователи смогут наткнуться и на ряд других «загадочных мест», однако никакой конкретики авторы не приводят. Но главным нововведением обновления станет возможность быстрого перемещения и сортировки предметов в сундуках, о которой игроки просили с момента выхода игры в раннем доступе.
«Задание Хильдир»
Фото: Iron Gate
«Задание Хильдир»
Фото: Iron Gate
Что касается даты релиза, то апдейт «Задание Хильдир» должен выйти в ближайшие месяцы, а вот появления апдейта «Пепловые земли» придётся подождать. Ранее Valheim стала доступна на консолях Xbox и в сервисе Game Pass.
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