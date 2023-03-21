Valheim не выйдет на PlayStation и Nintendo Switch ещё как минимум полгода

В середине марта разработчики сурвайвала Valheim рассказали, что у них нет планов на выпуск игры для Nintendo Switch или PlayStation. Полностью исключать выход проекта авторы не стали и, как оказалось, не зря.

Издание Twisted Voxel обратило внимание на письмо, разосланное Microsoft подписчикам Game Pass по случаю запуска Valheim на Xbox. В конце письма говорится, что игра будет доступна эксклюзивно на Xbox в течение полугода, то есть до сентября.

Фото: Twisted Voxel

Вероятно, после окончания этого срока проект выпустят на PlayStation и Nintendo Switch. Не исключено, что уже в 2024 году.

Valheim — популярный сурвайвал, изначально вышедший в раннем доступе только на ПК. Игра получила преимущественно положительные отзывы от аудитории.