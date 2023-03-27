Онлайн-кинотеатры России расширяют каталоги азиатского кино после ухода Голливуда

Российские сети кинотеатров и онлайн-платформы расширяют свои каталоги за счёт новинок корейских, китайских и японских правообладателей. Об этом представители кинотеатров и отечественных стриминговых сервисов рассказали изданию «Коммерсантъ».
Так, в сети «Каро» уже в апреле появится китайский фильм «Блуждающая земля 2», а также корейские «Возвращение в Сеул», «Ночная сова» и «Призрак у озера». В Okko заявили, что корейские сериалы показали на платформе наибольший прирост по времени просмотра, а объём контента за год вырос вдвое.
В «Кинопоиске» подтвердили, что тоже планируют увеличить объём восточного контента, поскольку он «достаточно популярен» у русскоязычной аудитории, а в «Иви» объявили о скором пополнении библиотеки эксклюзивными дорамами (телесериалами из Юго-Восточной Азии).
Собеседники «Коммерсанта» на рынке видеосервисов уточняют, что на самом деле реальный рост интереса аудитории наблюдается в первую очередь к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям. Кроме того, сказывается и пропажа из крупных сервисов голливудского контента.
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