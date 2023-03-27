Microsoft отказалась продавать первый месяц Xbox Game Pass за копейки
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Вчера, 26 марта, пользователи и СМИ обратили внимание, что у новых подписчиков пропала возможность купить Game Pass за $ 1. Ранее Microsoft давала приобрести подписку за такую цену, чтобы геймеры ознакомились с ней. Исчезновение возможности породило множество вопросов, однако сегодня всё стало известно точно.
Microsoft подтвердила изданию The Verge, что действительно убрала возможность купить Game Pass за $ 1. В компании отметили, что уже ищут альтернативу, но какой она будет, пока неизвестно.
Мы прекратили наше предыдущее предложение для Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass и рассматриваем различные маркетинговые акции для новых пользователей.
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Также неизвестно, с чем связан отказ предоставлять новым подписчикам доступ к Game Pass за $ 1.
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