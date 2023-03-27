Team Spirit в группе с LGD и Tundra. Жеребьёвка DreamLeague по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Организаторы крупного турнира DreamLeague Season 19 по Dota 2 опубликовали жеребьёвку первого группового этапа чемпионата.

16 команд будут разделены на две подгруппы. В следующий этап пройдут по четыре лучших коллектива, матчи первой стадии пройдут с 9 по 12 апреля.

В группе А сыграет российская HellRaisers, а также Team Aster из Китая и перуанский ростер Evil Geniuses. Во вторую группу вместе с Team Spirit попали китайская PSG.LGD, а также европейские Tundra Esports и Team Liquid.

Состав групп на DreamLeague S19 по Dota 2 Фото: Liquipedia

Призовой фонд DreamLeague S19 составит $ 1 млн. Победитель определится 23 апреля и получит $ 300 тыс., а также путёвку на июньский Riyadh Masters 2023 с рекордными призовым в размере $ 15 млн.

Поскольку участники представляют разные регионы, для участия в турнире они все приедут в Европу, но ивент от ESL всё равно пройдёт в онлайн-формате.