Team Spirit в группе с LGD и Tundra. Жеребьёвка DreamLeague по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Организаторы крупного турнира DreamLeague Season 19 по Dota 2 опубликовали жеребьёвку первого группового этапа чемпионата.
16 команд будут разделены на две подгруппы. В следующий этап пройдут по четыре лучших коллектива, матчи первой стадии пройдут с 9 по 12 апреля.
В группе А сыграет российская HellRaisers, а также Team Aster из Китая и перуанский ростер Evil Geniuses. Во вторую группу вместе с Team Spirit попали китайская PSG.LGD, а также европейские Tundra Esports и Team Liquid.
Состав групп на DreamLeague S19 по Dota 2
Фото: Liquipedia
Призовой фонд DreamLeague S19 составит $ 1 млн. Победитель определится 23 апреля и получит $ 300 тыс., а также путёвку на июньский Riyadh Masters 2023 с рекордными призовым в размере $ 15 млн.
Поскольку участники представляют разные регионы, для участия в турнире они все приедут в Европу, но ивент от ESL всё равно пройдёт в онлайн-формате.
- 27 марта 2023
-
21:55
-
21:31
-
21:29
-
21:18
-
20:57
-
20:20
-
19:53
-
19:14
-
19:05
-
18:48
-
18:30
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:16
-
14:59
-
14:40
-
14:33
-
13:59
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:22
-
12:15
-
11:47
-
11:17