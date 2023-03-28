Liquid и Gaimin Gladiators одержали четвёртые победы в региональной лиге Dota Pro Circuit

Шведский состав Team Liquid уверенно переиграл Tundra Esports в главном матче игрового дня региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 для европейских команд.

В другом матче игрового дня Gaimin Gladiators также со счётом 2:0 оказалась сильнее Entity. Закрыла день встреча аутсайдеров, победителем из которой вышла OG — Nigma проиграла 0:2.

По итогу Liquid и Gladiators делят первую строчку с одинаковой статистикой 4–1. Для выхода на весенний мэйджор по Dota 2 каждой из команд достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей.

Фото: Liquipedia

По итогам европейской региональной лиги Dota Pro Circuit четыре лучшие команды получат возможность сыграть на ESL Berlin Major 2023 в Германии с призовым фондом $ 500 тыс.