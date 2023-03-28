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В Steam вышел хардкорный экшен Sifu — он доступен и в России

В Steam вышел хардкорный экшен Sifu — он доступен и в России
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Cтудия Sloclap наконец портировала экшен про восточные единоборства Sifu в Steam. Проект доступен в том числе и в России по цене в 1079 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sloclap.

Вместе с релизом игры в Steam и на Xbox для игры вышло очередное бесплатное обновление, которое добавило в проект дополнительный режим «Арены». В нём предстоит сражаться с врагами в ограниченном пространстве, а за успешные выступление игроки смогут открыть дополнительные модификаторы, костюмы и читы.

Sifu — хардкорный экшен про восточные единоборства от инди-студии Sloclap, поступивший в продажу 8 февраля 2022 года на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Экшен уже привлёк и Голливуд: по игре недавно анонсировали экранизацию от соавтора «Джона Уика» Дерека Кольстада.

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