Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Трёхмерный файтинг Sifu привлёк к себе внимание с первых трейлеров. Хардкорный симулятор бойца кунг-фу, в котором необходимо использовать окружение, вовремя парировать и обдумывать каждую атаку — кажется, в этой формуле нет ничего лишнего.

Однако авторы совершили ряд геймдизайнерских ошибок, в конечном итоге создав сложности там, где они вовсе не нужны. Проект вышел достойным, однако понравится далеко не каждому. Но давайте обо всём по порядку.

Стиль кунг-фу

Сюжет в Sifu простой и незамысловатый. На глазах маленького ребёнка убивают всю его семью и не жалеют даже его самого. Благодаря таинственному амулету, который был в руках героя, ребёнок перерождается и обнаруживает всех своих родных мёртвыми. Дитя решает отомстить и на протяжении многих лет оттачивает свои навыки боевых искусств. На своём пути главный герой (или героиня) должен устранить убийц своей семьи и восстановить справедливость.

Конечно, сюжет в файтингах — лишь повод для разнообразных геймплейных событий. И Sifu здесь не исключение. Авторы сделали ставку на очень простую (с первого взгляда) боёвку: есть слабый и сильный удары, блок и уворот. Эти элементы необходимо комбинировать, чтобы побеждать врагов, кои иногда нападают группами больше 10 человек в каждой. В распоряжении игрока есть и полоска концентрации, заполнив которую можно включить слоу-мо и нанести врагу оглушающий удар.

На уровнях также можно найти биты, катаны и другое оружие. С их помощью гораздо проще уничтожать врагов и защищаться от их атак. Ещё под ногами валяются кирпичи, бутылки и камни, которые можно кинуть в противников и оглушить их на некоторое время. Удачное сочетание всех элементов окружения, блокирование в тайминг и умение находить время для ударов — ключи к успешному мастерству в кунг-фу.

Некоторые ракурсы нарочно копируют корейского «Олдбоя»

Как мы уже писали в превью, главная особенность Sifu — система смерти. Каждый раз, когда здоровье персонажа падает до нуля, он перерождается, но становится старше. Механика работает так: главный герой не просто стареет, а получает множители возраста. Поэтому необходимо быть очень осторожным и стараться лишний раз не умереть.

На первых порах герой стареет потихоньку: на 1, 2 или 3 года, а затем скачки увеличиваются. В конечном итоге можно дожить примерно до 78 лет — если умереть в этом возрасте, то придётся начинать уровень заново.

С возрастом растёт урон, но уменьшается максимальное здоровье

Помимо драк, в игре есть исследование и поиск предметов, которые помогут сократить перепрохождение уровней. С ними совершенно необязательно заново зачищать всю локацию до места смерти, достаточно пойти по ранее открытому пути и очутиться сразу в середине карты. На уровнях можно встретить специальные статуэтки прокачки и изучить приём-другой. Чтобы навсегда открыть тот или иной навык, нужно потратить очки опыта как минимум несколько раз. Иначе он исчезнет после очередной смерти от старости.

Dark Souls от мира файтингов

Sifu — очень, очень сложная игра. Да, одолеть рядовых противников не составляет никакого труда — они отлетают буквально за пару ударов. В этом плане боевая система напоминает Sekiro: Shadows Die Twice от создателей Dark Souls. В ней тоже стоит ставить блок по таймингу и в целом умело защищаться.

Однако у создателей не вышло создать настолько же отточенную боёвку. Мощных врагов очень трудно читать, а парирования как будто иногда просто не срабатывают. Удары главного героя то оглушают соперников, то нет. Особенно это проявляется в битвах с боссами, каждый из которых — настоящее испытание для навыков игрока. Они очень сильны и не дают выдохнуть, поэтому любой успешный удар ощущается маленьким праздником.

К сожалению, в них и кроется одна из главных проблем. Боссы настолько сильны, что убивают героя с нескольких ударов, а их атаки слишком сложно блокировать. Очень часто ты задаёшься вопросами: «А этот удар можно блокировать? А почему я получил урон, если вовремя парировал? А почему от этого удара нельзя увернуться?» Чтобы выкупить тактику и все приёмы каждого босса, необходимо несколько попыток. Однако здесь в дело вступает та самая механика старения, которая замедляет прохождение и в конечном итоге только раздражает.

Живи. Умри. И снова.

Как уже сказано выше, при смерти персонаж стареет на несколько лет в зависимости от специального множителя. У неопытных игроков вполне может произойти ситуация: кое-как прошёл уровень с первого раза в возрасте 58 лет, а следующий придётся зачищать в том же возрасте. Теперь гораздо меньше возрождений, а к концу игры можно и вовсе подойти без шансов на воскрешение.

Чтобы получить приём навсегда, его нужно прокачать 5 раз подряд

Но ведь на пути стоят боссы, до которых тоже нужно добраться. Даже при использовании укороченных троп на пути всё равно встречаются очень сильные противники, способные выбить из персонажа как минимум несколько лет жизни. В конечном итоге игрок приходит к боссу ослабленным и практически без права на ошибку. Подобная ситуация может повторяться снова и снова, напоминая худшие моменты из Dark Souls и других хардкорных игр.

Из-за всего этого в Sifu не ощущается того кайфа, который дарят экшены FromSoftware. Кривая сложности в ней выстроена очень неравномерно, по-конски, из-за чего темп прохождения сбивается.

Sifu — игра про преодоление самого себя, умение фокусироваться и постоянно быть в игровом тонусе. Однако из-за странных «старческих» решений постоянные перепрохождения уровней только раздражают, а боевая система в битвах с боссами не работает интуитивно. Экшен однозначно понравится любителям испытаний, однако может отпугнуть обычных игроков. Вполне возможно, разработчики поправят некоторые шероховатости патчами, и в таком случае проект можно будет порекомендовать всем фанатам файтингов и восточных боевых искусств.