Автор «Секретных материалов» намекнул на перезапуск сериала с новыми актёрами

Создатель оригинального сериала «Секретные материалы» Крис Картер заявил, что культовое шоу может получить перезапуск. Никаких деталей о возможном проекте пока нет, однако одним важнейшим моментом станет то, что в нём будет инклюзивный актёрский состав, а поставит его режиссёр Marvel Райан Куглер.

Представители телеканала Fox, на котором выходили «Секретные материалы», пока не комментировали слова автора. Постановщик обеих «Чёрных пантер» также не ответил на запрос журналистов.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили в период с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. Сейчас телеканал также работает над комедийным шоу по франшизе, однако каких-либо деталей о нём нет.