Выявлен первый случай заражения человека грибом — прямо как в The Last of Us

Журнал Medical Mycology Case Reports рассказал об уникальном случае заражения человека грибом. Сейчас заражённый здоров, но сам случай вызывает интерес.

Несколько лет назад к врачам обратился 61-летний житель Индии. Он пожаловался на кашель, хрипы, боли в горле и испытываемую слабость. Врачи сделали ему рентген грудной клетки, но ничего не выявили, однако позже специалисты обнаружили гнойное воспаление, которое связали с грибковой инфекцией.

Как выяснилось, очагом заражения стал гриб Chondrostereum purpureum (Хондростереум пурпурный). Мужчина смог излечиться противогрибковыми препаратами и вернуться к нормальному образу жизни. В течение нескольких лет врачи наблюдали за больным, но не выявили признаков возвращения болезни.

На фото ниже можно увидеть, как именно выглядит грибок. Наверняка многим эта история и сам вид грибка напомнили инфекцию из The Last of Us.

Гриб

Гриб из The Last of Us Фото: Sony Interactive Entertainment

Примечательно, что до этой ситуации подобных случае никогда не фиксировалось — он уникальный.