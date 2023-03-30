Выявлен первый случай заражения человека грибом — прямо как в The Last of Us

Журнал Medical Mycology Case Reports рассказал об уникальном случае заражения человека грибом. Сейчас заражённый здоров, но сам случай вызывает интерес.
Несколько лет назад к врачам обратился 61-летний житель Индии. Он пожаловался на кашель, хрипы, боли в горле и испытываемую слабость. Врачи сделали ему рентген грудной клетки, но ничего не выявили, однако позже специалисты обнаружили гнойное воспаление, которое связали с грибковой инфекцией.
Как выяснилось, очагом заражения стал гриб Chondrostereum purpureum (Хондростереум пурпурный). Мужчина смог излечиться противогрибковыми препаратами и вернуться к нормальному образу жизни. В течение нескольких лет врачи наблюдали за больным, но не выявили признаков возвращения болезни.
На фото ниже можно увидеть, как именно выглядит грибок. Наверняка многим эта история и сам вид грибка напомнили инфекцию из The Last of Us.
Гриб
Гриб из The Last of Us
Фото: Sony Interactive Entertainment
Примечательно, что до этой ситуации подобных случае никогда не фиксировалось — он уникальный.
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