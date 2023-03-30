E3 2023 официально отменили

Организация ESA официально объявила об отмене выставки Е3 2023, которая должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Это уже третья неудачная попытка компании вернуться на выставку после начала пандемии.
Причина для отмены — ESA не смогла привлечь достаточно игровых компаний для оправдания проведения выставки. От участия отказались все производители консолей (Nintendo, Microsoft, Sony), а также многие крупные издатели, такие как Ubisoft, EA, Take-Two, SEGA и другие.
Впрочем, отчаиваться не стоит — в мае-июне мы без анонсов и крупных показов не останемся. Большинство издателей планируют либо свои собственные мероприятия, это как минимум Sony, Microsoft и Ubisoft, так и участие в сторонних мероприятиях вроде Summer Game Fest Джеффа Кили.
- 31 марта 2023
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:59
-
23:40
-
21:47
-
21:34
-
21:09
-
20:35
-
20:14
-
19:51
-
19:29
-
18:58
-
18:25
-
17:58
-
17:20
-
17:18
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:34
-
15:04
-
14:36
-
14:15
-
13:57
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
11:55
-
11:17
-
10:55
-
10:25
-
09:42
-
09:05