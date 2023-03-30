E3 2023 официально отменили

Организация ESA официально объявила об отмене выставки Е3 2023, которая должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Это уже третья неудачная попытка компании вернуться на выставку после начала пандемии.

Причина для отмены — ESA не смогла привлечь достаточно игровых компаний для оправдания проведения выставки. От участия отказались все производители консолей (Nintendo, Microsoft, Sony), а также многие крупные издатели, такие как Ubisoft, EA, Take-Two, SEGA и другие.

Впрочем, отчаиваться не стоит — в мае-июне мы без анонсов и крупных показов не останемся. Большинство издателей планируют либо свои собственные мероприятия, это как минимум Sony, Microsoft и Ubisoft, так и участие в сторонних мероприятиях вроде Summer Game Fest Джеффа Кили.