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OG стала последним участником Berlin Major 2023 по Dota 2

OG стала последним участником Berlin Major 2023 по Dota 2
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Состав OG по Dota 2 победил Ooredoo Thunders в дополнительном матче за четвёртое место европейской региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.

Матч завершился со счётом 2:1. Это позволило команде, за которую выступают россияне Дмитрий DM Дорохин и Евгений Chuvash Макаров, пройти на глобальный мэйджор-турнир в Берлине.

Фото: Liquipedia

Ранее Tundra оказалась сильнее Gaimin Gladiators и заняла второе место в розыгрыше лиги. Сейчас же проходят переигровки за шестое место, которое позволит сохранить слот в первом дивизионе на следующий сезон.

OG стала последним участником ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 — полный состав можно найти тут. Русскоязычный регион на главном турнире весны представят экс-HellRaisers, Team Spirit и BetBoom.

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