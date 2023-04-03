OG стала последним участником Berlin Major 2023 по Dota 2
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Состав OG по Dota 2 победил Ooredoo Thunders в дополнительном матче за четвёртое место европейской региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.
Матч завершился со счётом 2:1. Это позволило команде, за которую выступают россияне Дмитрий DM Дорохин и Евгений Chuvash Макаров, пройти на глобальный мэйджор-турнир в Берлине.
Фото: Liquipedia
Ранее Tundra оказалась сильнее Gaimin Gladiators и заняла второе место в розыгрыше лиги. Сейчас же проходят переигровки за шестое место, которое позволит сохранить слот в первом дивизионе на следующий сезон.
OG стала последним участником ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 — полный состав можно найти тут. Русскоязычный регион на главном турнире весны представят экс-HellRaisers, Team Spirit и BetBoom.
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